Mais do que um momento teatral, a recriação da Via Sacra no Pico da Torre, em Câmara de Lobos, foi “um momento espiritual”. O pároco Paulo Sérgio fez um balanço positivo a mais uma edição desta encenação organizada pela Paróquia de Santa Cecília, que contou com a participação de 85 elementos.

A ‘Paixão de Cristo’ voltou a atrair largas centenas de pessoas ao Pico da Torre, não apenas para assistir ao momento, mas para refletir e “percorrer os passos de Jesus nesta Via Sacra encenada”. Para o padre, este foi uma forma de “deixar uma mensagem concreta e sobretudo muito atual, olhando para os problemas da vida e da sociedade”.

Ao longo da manhã, foram encenados seis atos, nomeadamente a Última Ceia e o Lava-Pés; a Traição de Judas, a Condenação de Jesus; A Caminhada para o Calvário; A Crucificação, a Morte e a ida para o Sepulcro, emocionando o público com o sofrimento que Jesus sentia nestes últimos momentos.