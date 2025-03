A paróquia de Santa Maria Maior (Socorro) realiza domingo, à tarde, a procissão do Senhor dos Passos.

Segundo o padre Manuel Ornelas da Silva disse ao JM, esta é uma solenidade da Quaresma que não acontece “há 70 anos”, na Zona Velha da cidade, algo que o deixou surpreendido e que resolveu reeditar.

O sacerdote está à frente da paróquia há cinco meses, desde que foi nomeado para esta missão pelo bispo Nuno Brás.

A procissão é precedida de missa, às 17h00, na igreja do Socorro, e segue até à Capela do Corpo Santo, onde vai acontecer o Sermão do Encontro, momento bíblico que retrata o encontro entre Jesus e Nossa Senhora no caminho do Calvário.