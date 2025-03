O Papa Francisco deverá fazer uma bênção para a oração do Angelus no domingo, da janela do hospital Gemelli de Roma, naquela que será a primeira aparição pública, após 37 dias de internamento, anunciou hoje o Vaticano.

“O Papa Francisco tenciona fazer uma saudação e uma bênção a partir do hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final do Angelus, que será publicado por escrito, como nas últimas semanas”, informou a sala de imprensa do Vaticano.

O papa Francisco, que está a recuperar lenta e gradualmente de uma pneumonia bilateral no hospital Gemelli, em Roma, agradeceu hoje o “apoio” das orações dos fiéis ao completar 37 dias de internamento.

“Nestes dias senti muito o apoio da vossa proximidade, especialmente através das orações com que me têm acompanhado”, disse o pontífice numa mensagem a partir do hospital, datada de hoje, por ocasião da peregrinação jubilar da arquidiocese de Nápoles (sul de Itália).

No texto entregue pelo Cardeal Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles, na missa celebrada na Praça de São Pedro, debaixo de chuva torrencial, o papa Francisco acrescentou que, “embora não possa estar fisicamente presente” entre os fiéis, manifesta a sua “grande alegria por saber” que estão unidos a si e “uns aos outros no Senhor Jesus, como Igreja”,

O Papa, que elogiou a “unidade” das peregrinações jubilares diocesanas, terminou com uma frase que é habitual nos seus discursos: “Rezo por vós. E confio-vos: continuai também vós a rezar por mim”.

O estado de Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro, “permanece estável” e com “algumas pequenas melhorias”, informaram, na sexta-feira, fontes do Vaticano, explicando que prossegue o tratamento farmacológico, bem como a fisioterapia respiratória e motora.

As mesmas fontes confirmaram também que foram suspensas a ventilação mecânica não invasiva e a máscara de oxigénio que usava à noite, enquanto o oxigénio de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia está a ser gradualmente reduzido.