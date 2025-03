Apesar de apresentar ligeiras melhorias, o Papa Francisco, internado desde o passado dia 14 de fevereiro, continua com prognóstico reservado.

De acordo com o mais recente boletim clínico divulgado pela Santa Sé, o Santo Padre não registou hoje nenhum episódio de insuficiência respiratória.

De manhã, no apartamento particular do 10.º andar do hospital, o Sumo Pontífice participou no ritual da bênção das Cinzas, que lhe foram impostas pelo celebrante, e, em seguida, recebeu a Eucaristia.

A Santa Sé informa ainda que “conforme planeado”, o Papa recebeu oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e a ventilação mecânica não invasiva será retomada durante a noite. Além disso, o Santo Padre intensificou a fisioterapia respiratória e motora ativa.

Apesar das limitações, Francisco dedicou algumas horas deste dia em atividades de trabalho. Pela manhã, ligou para o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família, em Gaza. À tarde, alternou descanso e trabalho.