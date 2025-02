A igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, acolhe, esta tarde, a partir das 15h30, a ordenação episcopal de D. Rui Gouveia, com 49 anos de idade, natural Joanesburgo, na África do Sul, mas com raízes madeirenses.

Numa entrevista publicada pela Agência Ecclesia, recordou que nasceu num país com ‘apartheid’, onde “a segregação social era muito forte, era tudo compartimentado pelas raças e, mesmo entre os brancos, percebíamos que, às vezes, havia racismo e, de alguma maneira, também o experimentei na pele”.Nesta mesma publicação, D. Rui Gouveia pede “respeito nas diferenças” na sociedade lisboeta multicultural.

O novo bispo auxiliar de Lisboa é originário da Diocese de Setúbal, onde era Pároco e também Vigário-Geral. Tem licenciatura em Teologia, pela Universidade Católica Portuguesa. Em Madrid, estudou na área da Teologia Catequética e Espiritualidade Bíblica.

Numa mensagem dirigida ao Patriarcado de Lisboa, aquando da sua nomeação pelo Papa Francisco a 10 de dezembro de 2024, D. Rui Gouveia disse que se apresenta “como discípulo e servo de Jesus”. Um “servo para trabalhar com a simplicidade e sinceridade do Evangelho nesta extraordinária porção do povo de Deus”.

Quanto a percurso académico, aquando do regresso dos pais à Madeira, sabe-se que estudou em São Jorge e também no Liceu Jaime Moniz, e frequentou o Seminário em Família, dos Padres Vicentinos, licenciou-se em Química Tecnológica, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Após um retiro vocacional, entrou no Seminário e foi ordenado sacerdote em 2008, na Diocese de Setúbal.

O Bispo madeirense tem como lema para o seu brasão episcopal “Com simplicidade e a sinceridade que vêm de Deus”.Para além dos familiares, o novo bispo auxiliar de Lisboa contará com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.