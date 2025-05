O cardeal madeirense D. José Tolentino Mendonça já prestou juramento na Capela Sistina, no âmbito do Conclave que elege o próximo Papa.

A entrada dos 133 cardeais eleitores na Capela Sistina foi antecedida por uma procissão solene desde a Capela Paulina, com o canto das ladainhas, e pela entoação do ‘Veni Creator’, antes do juramento coletivo e individual. D. José Tolentino Mendonça, prefeito cessante do Dicastério para a Cultura e a Educação, foi o 118.º cardeal a prestar juramento, de acordo com a ordem definida para o Conclave.

Segundo a Ecclesia, “os cardeais eleitores, segundo a ordem de precedência, prestam o juramento individualmente, com a seguinte fórmula, colocando a mão sobre o Evangelho: ‘E eu, N., Cardeal N., prometo, obrigo-me e juro. Assim Deus me ajude e estes santos Evangelhos que toco com a minha mão’”.