Irmã Maria do Monte celebra hoje 100 anos

A irmã Maria do Monte Saldanha, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias (Vitorianas), celebra hoje 100 anos, noticia o Jornal da Madeira.

De acordo com o jornal online da Diocese do Funchal, a religiosa entrou na congregação aos 16 anos, no dia 23 de fevereiro de 1941, vindo a concretizar a profissão religiosa em agosto de 1943.

É enfermeira desde 1950, ano em que concluiu o curso, quando trabalhava nas Missões, em Moçambique. Trabalhou no Hospital Europeu - Beira e passou para o Hospital do Macuti. No regressou a Portugal, nove anos depois, teve oportunidade de continuar a estudar na área da enfermagem, obstetrícia, ‘Parteira-puericultura’.

Exerceu enfermagem também em Roma e e numa outra missão foi para o Brasil, onde representou a Superiora Geral, na primeira Comunidade do Ipiranga, e trabalhou na Clínica dos Irmãos Camilianos.

A irmã Maria do Monte foi chamada, aos 73 anos, para um novo serviço, desta vez, na Madeira, no Seminário do Funchal (Jasmineiro). Passados dez anos, integrou a Comunidade da Quinta das Rosas.

“Sou feliz na vida religiosa, porque é uma vida de oração e trabalho; não podemos nunca nos separar dos outros, para ajudá-los a viver bem” - diz a irmã, citada pelo Jornal da Madeira.