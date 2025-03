O Santuário Jubilar Nossa Senhora de Fátima na Quinta Grande, Cabo Girão, vai celebrar esta tarde a Solenidade da Anunciação do Senhor, recordando a palavra com que o Anjo saúda Maria “Salvé! (Alegra-te)”

Esta atividade do Jubileu na Diocese do Funchal começa, às 19h00 com a recitação do terço seguida da celebração da eucaristia às 19h30.“

A solenidade da “Anunciação do Senhor” é uma festa natalina, embora não seja celebrada na época de Natal”, lê-se numa publicação do portal Vatican News, que explica de seguida, a comemoração ocorre a 25 de março “porque aconteceu nove meses antes do Nascimento de Jesus, com a sua encarnação no seio da Virgem Maria”.

A celebração desta tarde recorda que, o “Arcanjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a Mãe do Salvador”.

“Venha rezar connosco a Maria”, é o convite a todos os diocesanos, finaliza a publicação.