O estado de saúde do Papa Francisco “permanece estável”, anunciou hoje o Vaticano, acrescentando que uma radiografia ao tórax confirmou “as melhorias registadas nos dias anteriores” do líder religioso hospitalizado há quase um mês com uma dupla pneumonia.

O líder da Igreja Católica, de 88 anos, está fora de perigo iminente, segundo os médicos, informando que há uma melhoria lenta e gradual.

Francisco “continuou as suas orações, repouso e terapia respiratória”, de acordo com o mais recente boletim de saúde.

Durante a recuperação, o argentino continua a receber elevados fluxos de oxigénio através de tubos nasais durante o dia. Durante a noite, utiliza uma máscara mecânica não invasiva para o ajudar a descansar.

Na quinta-feira, Francisco assinala um marco importante: o 12.º aniversário da sua eleição como Papa, desconhecendo-se ainda como poderá ser comemorado a data, que é um dia feriado no Vaticano.

A audiência geral semanal do Papa de hoje foi cancelada, uma vez que a hierarquia do Vaticano está em retiro esta semana, como parte dos exercícios espirituais da Quaresma, que têm sido um dos pilares do pontificado do Papa jesuíta.

A assessoria de imprensa deu conta que se o estado de saúde do Papa permanecer estável na quinta-feira não haverá novo boletim médico, mas haverá atualização das informações à imprensa ao final da tarde.

De manhã tinha sido anunciado que o Papa Francisco tinha voltado a passar uma noite tranquila, continuando a melhorar, apesar da complexidade da sua condição médica.

A hospitalização do pontífice, que é líder espiritual de 1,4 mil milhões de católicos e chefe do Estado do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar as funções e especulações sobre uma possível renúncia.