A paróquia dos Álamos (Funchal) promove, no próximo dia 23 de fevereiro , um encontro de catequistas marcado entre as 14h30 e as 18h00 para um tempo de meditação em vista da Quaresma.

“Vamos preparar-nos para viver esse tempo especial que a Igreja nos propõe. As inscrições podem ser feitas através do número de telefone ou do e-mail indicado no cartaz. 291221755 ou 965144584. Email fxeducrist@sapo.pt. As inscrições terminam a 14 Fevereiro”, pode ler-se em nota enviada à redação.