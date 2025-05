O bispo da Diocese do Funchal saúdou já a eleição do novo líder da Igreja Católica.

A Diocese do Funchal alegra-se com este novo pastor que Deus quis dar à sua Igreja, saúda-o e desde já promete estar sempre com ele no serviço do Evangelho e da salvação do mundo”, escreveu D. Nuno Brás.

O bispo pede aos fiéis para rezem pelo “seu testemunho, as suas palavras, expressões e gestos inspirem esperança e fortaleçam a fé dos cristãos em todo o mundo e seja voz que anuncie a paz e a fraternidade entre todos os povos”.

“Que Deus o abençoe, fortaleça e proteja nesta grande missão”, conclui assim o comunicado.