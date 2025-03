É um dos momentos mais emblemáticos no Tempo da Quaresma, a Procissão do Encontro do Senhor, que se realiza esta tarde na cidade do Funchal, com as imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores.

De acordo com o cartaz divulgado pela Diocese, haverá missa às 17h30 na Igreja do Colégio presidida pelo Bispo do Funchal seguida de procissão com o Senhor dos Passos por algumas ruas da capital até ao adro da Sé.

De referir que nesta missa, tem lugar o encerramento da Semana da Cáritas, e também as homenagens ao Comando da Zona Militar da Madeira – representado pelo Comandante – Brigadeiro-General Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro e à voluntária Maria do Céu Gonçalves.

Entretanto, na Igreja da Sé, a missa é às 18h00, presidida pelo cónego Marcos Gonçalves e saída da imagem de Nossa Senhora das Dores para o adro da catedral, onde ocorre o simbólico encontro entre Jesus Cristo e sua mãe, quando este vai a caminho do Calvário, momento materializado ‘com o sermão do encontro’ às 19h00.

No final, a procissão seguirá para a Igreja do Colégio, dando por encerrado este momento que evoca uma das passagens da Paixão e Morte de Cristo.