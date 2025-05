O Bispo do Funchal acaba de nomear o sacerdote Tiago Andrade como diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, informa a Diocese em comunicado, na sua página oficial.

Esta nova função do recém ordenado padre no passado dia 26 de abril, vai acumular com a que já tinha na Equipa Formadora do Seminário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima para a qual tinha sido nomeado aquando da ordenação de Diácono, tornando-se agora, também o Responsável pelas atividades do Pré-Seminário Diocesano, no (Jasmineiro).No decreto de nomeação publicado no dia da festa litúrgica de Nossa Senhora de Fátima, hoje, dia 13 de maio, D. Nuno Brás explica que a Pastoral das Vocações quer dizer: “a acção pastoral da Igreja que procura ajudar cada cristão a viver e discernir esses dinamismos vocacionais que Deus dirige a todos e a cada um é, portanto, de singular importância na vida duma Diocese”.

No mesmo documento, o bispo diocesano dá conta que “Deus chama à vida” todo o ser humano sendo esta a primeira vocação “que todos trazemos connosco” e que a partir desse momento o “Senhor chama também todos à fé”.

Contudo, é ao “receber o batismo tornando-nos filhos de Deus no Seu Filho que é Jesus, membros da Igreja, cristãos”, especifica.

Observa ainda que o mesmo Senhor “chama ainda cada cristão a desempenhar no seio da comunidade cristã as funções de pai ou mãe de família, de consagrado ou consagrada, de servo do sacerdócio de Cristo, exercendo para com todos a paternidade divina e colocando os sacramentos ao dispor dos fiéis, permitindo-lhes viver o Mistério Pascal do Senhor”.