A Diocese do Funchal anunciou esta manhã, através de um comunicado nas suas redes sociais, a celebração de uma missa de sufrágio pelo Papa Francisco, marcada para quarta-feira, 23 de abril, às 11h00, na Catedral do Funchal. A celebração será presidida pelo Bispo do Funchal, D.Nuno Brás.

“É com profunda tristeza e chocados que recebemos nesta manhã a notícia do falecimento do nosso querido Papa Francisco”, lê-se na nota emitida pela Diocese. “Queremos nesta hora rezar a Deus por ele e agradecer a Deus a sua vida e o seu pontificado.”

Recordando o legado do Sumo Pontífice, o comunicado destaca frases e ideias que marcaram o seu magistério, como a defesa de “uma Igreja para todos, todos, todos”, a preferência por “uma Igreja pobre”, “uma Igreja sempre em saída” e “uma Igreja da misericórdia”.

Para além da sua ação dentro da Igreja, o Papa Francisco é lembrado também pelo seu impacto global: “Também não apenas para o interior da Igreja como para o mundo todo como o cuidado da natureza, da fraternidade e da paz.”

A Diocese convida todos os fiéis a unirem-se em oração e a participarem na celebração. “Obrigado, Santo Padre. Descanse em paz”, conclui a nota.

O falecimento de Francisco foi anunciado esta manhã pelo cardeal Kevin Farrell, desde o Vaticano.