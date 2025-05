O secretário de Estado de Francisco, Pietro Parolin, é o favorito destacado na maioria das bolsas de apostas online para ser o novo Papa eleito no Conclave de Cardeais, que tem início no Vaticano na quarta-feira.

Numa consulta pelas principais bolsas de apostas, agregadas na plataforma oddschecker.com, Parolin segue destacado nas 16 casas online que permitem apostar no futuro Papa, o que mostra a força do cardeal nascido em Roma e que era secretário de Estado de Francisco há mais de 10 anos e tem sido considerado o mais consensual na sua sucessão.

A criação de cardeais de várias nacionalidades - o consistório tem um recorde de nomes – e a maior diversidade de formação dos escolhidos cria um dos conclaves mais imprevisíveis na história mais recente da Igreja Católica.

Parolin é um dos poucos cardeais que conhece a totalidade dos nomeados por Francisco, devido ao seu papel na diplomacia do Vaticano, tem tido abordagens de continuidade em relação ao Papa argentino nos temas mais fraturantes e tem como pontos mais fracos a falta de experiência administrativa – nunca foi pároco ou bispo diocesano - e o acordo celebrado com a China para o reconhecimento da hierarquia católica naquele país.

A seguir a Parolin, na quase totalidade das casas de apostas, segue o filipino Luis Antonio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, um dos ministérios mais importantes da Cúria romana, conhecido por ser progressista num continente que tem uma Igreja mais conservadora.

Com experiência pastoral e de gestão diocesana, Tagle é o favorito de muito dos que defendem as periferias e tem um estilo pessoal mais informal, muito próximo de Francisco.

A partir destes dois, os nomes na oddschecker.com já são mais variados, com destaque ligeiro para o ganês Peter Turkson, nomeado por João Paulo II e antigo presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz, que já era um dos nomes em ascensão durante a eleição de Bergoglio, em 2012, e o italiano Matteo Zuppi, cardeal de Bolonha, presidente da Conferência Episcopal Italiana e considerado o mais progressista entre os nomes mais fortes do conclave.

Seguem-se o italiano Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, o húngaro Peter Erdo e o guineense Robert Sarah, vistos com bons olhos por alguns setores menos progressistas.

O maltês Mario Grech (atual secretário do Sínodo dos Bispos), o francês Jean-Marc Aveline (arcebispo de Marselha) e congolês Fridolin Besungu (presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar) fecham o ‘top-ten’ de favoritos, com os dois primeiros a estarem muito ligados ao processo de diálogo interno iniciado por Francisco.

O português Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Educação e Cultura, é o único que aparece na lista da oddschecker.com, ocupando o 25.º lugar, com os que vão de 1 para 25 na PaddyPower, Ladbrokes, Betfair Sportsbook, Starr Sports ou Coral, de 1 para 50 na Unibet, BetVictor, BetMGM ou LiveScore.

Na plataforma Polymarket, outro grande agregador de apostas mundial, Tolentino de Mendonça está mais bem classificado, ocupando o oitavo lugar, com dois por cento de hipóteses de ser o novo Papa, uma lista liderada por Parolin (27%), Tagle (19%), Turkson (13%) e Zuppi (12%).

Para ganhar um euro com Parolin é necessário apostar 28 cêntimos. Já no caso de Tolentino de Mendonça, basta apostar 1,8 cêntimos para ganhar o mesmo valor, caso o religioso madeirense seja eleito Papa.

Nesta plataforma, há ainda quem aposte em como o Conclave não vai chegar a acordo na escolha de um Papa em 2025, com apostas na ordem de 0,4 cêntimos para obter um euro, neste cenário pouco provável.

O Conclave tem início na quarta-feira, dia 07 de maio e caberá aos 133 cardeais eleitores, com menos de 80 anos, a responsabilidade de escolher o sucessor de Francisco.

Todos os dias serão feitas quatro votações e o futuro Papa deverá ter pelo menos dois terços dos boletins contados.