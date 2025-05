Quatro anos depois, foi nomeado responsável diocesano de Viseu e foi um dos dois bispos portugueses presentes no Sínodo dos Bispos, no ano seguinte.

O flaviense, nascido em 1947, foi ordenado sacerdote em Roma, em 1971, onde continuou os estudos, concluindo o doutoramento seis anos depois, com a tese “Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina do Concílio Vaticano II”.

Dragão de Ouro, o cardeal portista copresidiu às cerimónias fúnebres do ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa e chegou a ser membro da assembleia de freguesia de Leça do Balio e da assembleia municipal de Matosinhos, quando Narciso Miranda liderava a autarquia local.

Antes destas funções, foi administrador do grupo Renascença, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses e coordenador da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis do Patriarcado de Lisboa.

O final do seu mandato coincidiu com a Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa, onde recebeu o Papa Francisco, naquela que foi uma das maiores manifestações de fé católica em Portugal nos últimos anos.

Como bispo do Porto, recebeu a visita de Bento XVI, no âmbito da sua Visita Apostólica a Portugal em 2010, tendo focado a sua ação na revitalização pastoral da Diocese.

O seu trabalho sobre os movimentos sociais católicos em Portugal e a coordenação de vários projetos de investigação histórica, como “Igreja e Sociedade Portuguesa, do Liberalismo à República”, renderam-lhe o prémio Pessoa, quando ainda estava à frente da Diocese do Porto, para onde foi depois de ter estado vários anos como auxiliar de Lisboa.

Desempenhou cargos nas paróquias do Oeste, até assumir funções no Seminário dos Olivais, onde chegou a reitor, antes de ser nomeado bispo auxiliar.

O madeirense José Tolentino de Mendonça é o atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Poeta galardoado com o prémio Pessoa em 2023, ensaísta, dramaturgo, académico e teólogo, foi elevado a cardeal em 2019.

Nascido em 1965 em Machico, Madeira, viveu em Angola até aos nove anos e foi ordenado padre em 1990 pela Diocese do Funchal, concluindo o mestrado em Ciências Bíblicas em 1992 e obtendo o grau de doutor em 2004, em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa, onde lecionou quando foi viver para Lisboa.

Em 2010 foi nomeado reitor da Capela do Rato, um local de prestígio do Patriarcado de Lisboa, um trabalho que conciliou com a carreira de docente universitário – foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa - e escritor, com vasta obra publicada.

Em 2011, foi para Roma, a convite de Bento XVI, que o nomeou consultor do Conselho Pontifício para a Cultura e, em 2018, já com Francisco, foi elevado a bispo, subindo a cardeal no ano seguinte.

Em 2020, o cardeal recebeu o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva e organizou o 50.º aniversário da inauguração da Coleção de Arte Moderna dos Museus do Vaticano.

Dois anos depois, após a reforma da Cúria Romana, assumiu o cargo de prefeito do recém-criado Dicastério para a Cultura e a Educação, um órgão que resultou da unificação da Congregação para a Educação Católica e do Pontifício Conselho para a Cultura.

Cardeais eleitores brasileiros

Atual presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o franciscano Jaime Spengler (64 anos), elevado a cardeal por Francisco, é arcebispo de Porto Alegre e considerado um dirigente progressista, ocupando a liderança da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Elevado a cardeal por Bento XVI, João Braz de Aviz nasceu no sul do Brasil há 77 anos, foi arcebispo de Brasília e prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano, sendo considerado progressista, defensor da teologia da libertação, uma doutrina condenada pelo Vaticano na década de 1980 e 1990.

Elevado a cardeal há três anos, o franciscano Leonardo Ulrich Steiner é arcebispo de Manaus e é formado em filosofia e pedagogia, ocupando ainda cargos nas estruturas missionárias junto dos indígenas da Amazónia.

Odilo Pedro Scherer, 75 anos, era visto como um dos nomes mais fortes da América Latina para suceder a Bento XVI, em 2013. Hoje mantém-se como responsável pela arquidiocese de São Paulo, cargo a que pediu renúncia, mas continua em funções.

Orani Tempesta é o único cardeal cisterciense do conclave. Atual arcebispo do Rio de Janeiro, depois de ter ocupado função semelhante em Belém, estado do Pará, é cardeal desde 2014, tendo sido o anfitrião do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude de 2013.

Elevado a cardeal por Francisco, Paulo Cezar Costa (57 anos) é o atual arcebispo de Brasília, sucedendo a Sérgio da Rocha, tendo sido anteriormente titular de São Carlos (estado de São Paulo).

Com 65 anos, Sérgio da Rocha é o único lusófono do Conselho de Cardeais – um órgão consultor de Francisco no projeto de revisão da Cúria Romana - e lidera a diocese de São Salvador da Bahia, função que o eleva à condição de Primaz do Brasil.

Cardeal eleitor de Cabo Verde

O primeiro cardeal católico cabo-verdiano, Arlindo Gomes Furtado, tem 75 anos e é o atual bispo de Santiago, a primeira diocese africana após os Descobrimentos. Antigo bispo do Mindelo, passou para a capital em 2009 e, seis anos depois, foi elevado a cardeal.

Cardeal eleitor de Timor-Leste

Aos 57 anos, Virgílio do Carmo é o primeiro cardeal católico de Timor-Leste e é o atual arcebispo de Díli. Foi Superior provincial dos Salesianos em Timor-Leste e na Indonésia e foi anfitrião de uma visita apostólica de Francisco em setembro de 2024.