As casas de jogo permitem apostar no sucessor de Francisco, que morreu na segunda-feira, e no nome que escolherá como papa, com o italiano Pietro Parolin e o filipino Luis Antonio Tagle como favoritos.

Parolin chefia a diplomacia da Santa Sé, o governo do Estado do Vaticano, e Tagle a Congregação para a Evangelização dos Povos, uma instituição criada há mais de 400 anos para promover a reunificação dos cristãos e difundir a fé.

Nos ‘sites’ de apostas os nomes dos cardeais “papáveis” aparecem ao lado das ‘odds’ correspondentes, ou seja, o que se pagaria por cada unidade apostada no caso de serem eleitos.

Por serem apontados como favoritos, Parolin e Tagle são os que rendem menos aos eventuais apostadores, segundo a agência de notícias EFE.

O italiano é ligeiramente favorito, com probabilidades de 2,75 euros por cada euro apostado, contra 3,20 para Tagle numa casa de apostas espanhola.

Os seguintes são o ganês Peter Tukson e o italiano Matteo Zuppi, com probabilidades de 8,00, e o húngaro Peter Erdo, com 9,00, que também aparecem entre os primeiros noutras empresas de apostas.

Numa consulta à plataforma Oddschecker, o madeirense José Tolentino de Mendonça ocupa, para já, o 12.º lugar nas apostas para o próximo Papa.