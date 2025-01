O cardeal D. José Tolentino Mendonça pediu hoje, no Vaticano, uma maior valorização da dimensão religiosa na informação, destacando a “força” das imagens do pontificado de Francisco.

“A religião continua a ser uma chave determinante para entender o presente. Não se entende o presente sem a religiosa, não se entende a cultura removendo a dimensão religiosa e espiritual”, referiu, num encontro com profissionais portugueses da comunicação, que participam nas celebrações do Jubileu dedicado a este setor, segundo escreve a Ecclesia.

O prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação (Santa Sé) falou do Papa como “alguém que aposta continuamente na comunicação”, na “qualidade daquilo que tem para transmitir”.

Para o cardeal madeirense, existe o perigo da “terraplanagem” no jornalismo, limitado a “duas ou três agendas”. “Nesse sentimento de inconformismo, nós somos aliados”, assinalou. D. José Tolentino Mendonça assumiu o desejo de um “relevo noticioso maior” para o que a Igreja tem a transmitir, falando na necessidade de um “trabalho de persuasão”.

“A Igreja é um aliado da sede, do desejo de sentido e liberdade que as pessoas transportam no seu coração”, observou, apontando ao tema do Jubileu 2025, dedicado à esperança. O responsável católico aludiu ao papel que a Igreja desempenha em várias partes do mundo, com uma “credibilidade muito ampla”, em campos como a educação.

“Há uma rede de confiança, uma rede de serviço que a Igreja desenvolve e é fundamental”, acrescentou. O colaborador do Papa considerou que existe “um sopro de novidade, no magistério de Francisco” e um “grande trabalho no desarmamento dos corações”.

O cardeal Tolentino Mendonça falou de “uma crise das democracias”, apontando o dedo à atuação de forças transnacionais que colocam em causa as instituições

A reflexão abordou, em particular, a “força das imagens novas, imagens que ele produziu, transmitiu, coreografou”, como aconteceu na oração durante a pandemia, na Praça de São Pedro, ou na última Assembleia do Sínodo dos Bispos.

Jornalistas, colaboradores de jornais, de rádios e de gabinetes de imprensa, assim como responsáveis pelo setor da comunicação na Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) estão a participar no Jubileu do Mundo das Comunicações, entre hoje e domingo, em Roma.

“Normalmente os jornalistas assistem, interpretam e dão a notícia de coisas que outros vivem. Este Jubileu coloca-vos como protagonistas”, observou o cardeal português.