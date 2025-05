No próximo dia 24 de maio, sábado, entre as 14h e as 18h, o Centro Comunitário do Funchal acolhe o workshop ”Modulação Sensorial das Pessoas que Vivem com Demência”, orientado pela Terapeuta Ocupacional Patrícia Paquete.

Mais do que a perda de memória, a demência é uma síndrome neurodegenerativa que afeta múltiplos sistemas do corpo. Neste workshop, será dada especial atenção às alterações no processamento sensorial das pessoas com demência, explorando como estas influenciam o bem-estar e comportamento no dia a dia.

Com uma abordagem centrada na pessoa, o encontro irá ainda introduzir o conceito de dieta sensorial, apresentando estratégias práticas de intervenção que valorizam os sentidos como forma de melhorar a qualidade de vida de quem vive com demência. O objetivo é capacitar cuidadores, profissionais de saúde e público em geral para compreenderem e responderem melhor às necessidades sensoriais destas pessoas.

A inscrição tem o custo de 30 euros e pode ser efetuada através do número 910 808 390 ou por e-mail para geral@humana-mente.pt.

A formadora, Patrícia Paquete, é doutorada em Saúde Pública pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e especialista em Dementia Care Mapping pela Universidade de Bradford.