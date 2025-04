Realiza-se a 7 de maio, em São Vicente, um Workshop Internacional de Agrofloresta, que contará com a presença do especialista mundial Juã Pereira, fundador do Sítio Semente e referência na área da Agricultura Sintrópica.

Trata-se de um evento inédito na região, com forte interesse para os sectores da agricultura sustentável, regeneração de ecossistemas, educação ambiental e desenvolvimento rural.