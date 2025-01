Vivências dos utentes Centro Social e Paroquial de Santo António partilhadas em livro

O Grupo Serlima, em ação de responsabilidade social, anuncia que irá lançar, no próximo dia 14 de fevvereiro, o livro ‘Meninos de Ontem - Rostos e Memória’.

Uma obra que resulta da parceria com o Centro Social e Paroquial de Santo António, no Funchal, e que reúne histórias, memórias e emoções dos utentes, com o objetivo preservar e partilhar as vivências de cada um.

O livro foi possível graças à colaboração de 30 utentes e 30 membros da direção do Grupo Serlima.

O valor de cada livro comprado será intergralmente destinado ao Centro Social e Paroquial.

O evento acontece a partir das 15h00, no Hotel Quinta das Vistas Palace Gardens, no Caminho de Santo António.