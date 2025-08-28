MADEIRA Meteorologia
Violência Doméstica: Pais do arguido chamados à sessão

Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Agosto 2025
18:52
Comentários

Os pais do homem, de 35 anos, que agrediu uma mulher na madrugada de domingo, em Machico, foram chamados a entrar no Tribunal Judicial do Funchal, onde decorre o 1.º interrogatório.

O detido foi presente ao juiz de instrução esta quinta-feira e deverá ficar a conhecer ainda hoje as medidas de coacção.

