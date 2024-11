As Mulheres Socialistas da Madeira apelaram à denúncia da violência doméstica, ontem, 25 de novembro – Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, realizando uma ação de sensibilização contra todas as formas de violência, seja física, psicológica e sexual.

“Em Portugal, só em 2024, aconteceram 15.000 crimes de violência contra as mulheres, no primeiro semestre do ano, que culminaram em 25 mulheres assassinadas até ao mês de novembro, maioritariamente em casa, muitas delas depois de já terem apresentado denúncias às autoridades. Na Madeira, falamos de 704 crimes, 47% dos quais presenciados por menores”, alertou Cátia Vieira Pestana, presidente da estrutura regional.

Até à data, houve ainda 53 tentativas de assassinato de mulheres e um número indeterminado de casos não declarados.

“Os agressores e/ou assassinos são maioritariamente pessoas das suas relações de intimidade, isto é, namorados ou ex-namorados, maridos ou ex-maridos”, acrescentou a dirigente socialista, vincando que a “violência doméstica é um crime público e deve ser denunciada”.