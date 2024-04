Este ano letivo, 2023/2024, conta com 20 escolas da Região Autónoma da Madeira inscritas no programa educativo da Escola Missão Continente (EMC), que sensibiliza alunos do Pré-Escolar, 1º e 2º ciclo do Ensino Básico para uma alimentação saudável, consumo consciente e estilo de vida ativo. Este ano letivo, o programa está presente em mais de 850 escolas distribuídas pelo país, impactando 11% das escolas a nível nacional, desde o Pré-Escolar ao 2º Ciclo, sendo 5% de Escolas do Pré-Escolar, 14% de Escolas do 1º Ciclo e 9% de Escolas do 2º Ciclo.

Desde o seu lançamento no ano letivo de 2016/2017, o programa já envolveu mais de 100.000 crianças. Em cada edição, os participantes têm acesso a conteúdos, atividades educativas, desafios (com prémios associados), materiais lúdico-pedagógicos e visitas no terreno.