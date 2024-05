O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque garantiu que caso seja reeleito vai dialogar com os dirigentes das equipas profissionais de futebol sobre as verbas atribuídas aos clubes pela Região e outras formas de financiamento externo, de forma a que estes tenham um “maior conforto” para encarar a competição.

O diálogo sobre a revisão do Programa Regional de Apoio ao Desporto acontecerá igualmente com outros dirigentes desportivos.

A revelação foi feita durante a receção do presidente do Governo Regional à comitiva do Clube Desportivo Nacional, vice-campeão da II Liga, esta tarde na Quinta Vigia.