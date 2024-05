MPT defende contrato coletivo para todos os trabalhadores

No âmbito das ações de campanha para as eleições regionais deste domingo, o MPT esteve esta terça-feira junto à sede do Instituto de Emprego da Madeira para se dirigir a todos os trabalhadores que “ainda não tem um contrato coletivo de trabalho”, com Valter Rodrigues a assegurar que irá ser parte da “resolução deste grande problema” que leva a Região a ser “uma das mais pobres de Portugal”.

O cabeça de lista do MPT deu o exemplo de uma camareira de hotel, que “ganha o ordenado mínimo como base e depois ganha as horas que faz”, afirmando que “isto está totalmente errado” e que é necessário “alterar esta situação com um contrato coletivo de trabalho onde baixamos a idade de reforma e damos um ordenado mais justo.”

“Não podemos esquecer que é um trabalho muito duro”, referiu Valter Rodrigues, assegurando que, “com o MPT na Assembleia Regional da Madeira”, serão defendidas soluções para “todas estas injustiças”.