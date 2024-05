A exposição deste ano do Madeira Classic Revival vai contar com 484 viaturas, segundo revelou Miguel Gouveia, presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, durante uma conferência de imprensa realizada esta tarde na Quinta Magnólia, no Funchal.

Do total referido, 25 viaturas são anteriores a 1946, precisou o dirigente, explicando que a mostra deste ano, que decorrerá entre 24 e 26 de maio na Praça do Povo, contará ainda com 12 viaturas todo-o-terreno, 15 carros oficiais, 50 motas e 6 bicicletas.

O veículo mais antigo foi construído em 1910, um LE Zebre Type A. A marca mais representada é a americana Ford, com um total de 52 veículos.

Quanto à Rampa dos Barreiros, que vai para a estrada no dia 29 de maio, Miguel Gouveia precisou que, até ao momento, são 51 os inscritos. Esta prova está agendada para o dia 29 de maio. O dirigente aproveitou a oportunidade para apelar ao público que irá assistir à prova para respeitar as regras de segurança.

Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura, também marcou presença na conferência e destacou a importância do parque de automóveis clássicos existente na Região ao nível da promoção turística.

O governante lembrou que são milhares as pessoas que viajam para assistir a eventos de automóveis clássicos, que são realizados quase todos os fim de semana um pouco por todo o mundo, em especial na Europa.

Tendo em conta este contributo, Eduardo Jesus deixou agradecimento aos proprietários dos automóveis.