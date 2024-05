ANP Madeira reuniu-se com partidos políticos candidatos às Legislativas Regionais

A Secção da Madeira da Associação Nacional de Professores reuniu-durante os últimos dias com a maioria dos partidos políticos candidatos às eleições regionais do próximo dia 26 de maio, em encontros que tiveram como propósito auscultar os vários candidatos em relação às propostas que os mesmos vão apresentar no sector da Educação para o próximo quadriénio.

Luis Alves, Presidente da Secção da ANP Madeira, referiu que estas reuniões vão ao encontro do que já é feito nos anos anteriores tanto a nível regional como a nível nacional, porque o grande objetivo é conhecer mais concretamente as propostas para o sector de educação dos vários partidos e para que junto dos mesmos, possamos também apresentar as nossas preocupações e propostas, ou seja, que venham ao encontro dos Educadores e Professores da Madeira e Porto Santo e que em caso de eleição, as preocupações ouvidas e refletidas sejam verdadeiramente consideradas nas medidas e planos do próximo governo para que as mesmas não passem de intenções, mas sim de concretizações.

No geral, nas várias reuniões realizadas, a ANP Madeira fez chegar aos vários partidos políticos as principais preocupações transmitidas pelos seus associados bem como pelos restantes docentes das várias visitas feitas às escolas, e assim, reforçar junto dos mesmos que estas preocupações têm de ser enfrentadas e combatidas prioritariamente, bem como apresentar propostas de orientações estratégicas para as resolver. Por esta razão, é crucial que o futuro governo que vier a resultar das próximas eleições regionais tenha uma ação firme e consistente na área da Educação, por forma a assegurar os contributos cada vez mais relevantes e valiosos deste setor. A ANP reforçou mais uma vez que irá sempre defender os interesses de todos os educadores e professores da Madeira e Porto Santo e assim, debater/apresentar propostas em prol da Educação e acima de tudo na valorização da carreira docente.

Após essas reuniões com todos os partidos, a ANP Madeira irá fazer um documento para enviar aos seus associados para que os mesmos tenham conhecimento da visão para o sector da Educação das várias forças políticas.