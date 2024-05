Serviço Regional de Saúde promoveu formação de ‘Suporte Básico de Vida para docentes

O Serviço Regional de Saúde através do Centro de Simulação Clínica da Madeira promoveu, uma ação de formação de “Suporte Básico de Vida” para docentes e profissionais da Escola Básica Maria Eugénia de Canavial, a pedido da Professora Filipa Sousa.

Esta ação, que contribui para melhor a literacia em saúde da população e podem salvar vidas, foi coordenada pela médica anestesista, Sofia Muller, tendo decorrido na própria escola.

O grupo composto pelos médicos do Serviço de Anestesiologia, Diogo Costa, Diana Fernandes, João Costa, Leonor Leuparth, Patrícia Sousa, Catarina Perdigão, Pedro Dinis e Matilde Drumond mostrou-se disponível para ensinar à comunidade educativa, atitudes e gestos essenciais no âmbito do pedido de ajuda ao serviço de emergência e do suporte básico de vida.

Algumas das manobras aprendidas foram as compressões torácicas, insuflações, posição lateral de segurança e desobstrução da via aérea no engasgamento.