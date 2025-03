Vinho Madeira promovido em feira na Alemanha

O Vinho Madeira será promovido na reconhecida Feira ProWein Dusseldorf, na Alemanha, entre 16 e 18 de março, através de uma ação concertada entre cinco empresas produtoras de Vinho Madeira e o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

“Trata-se de um mercado importante que ocupou a quinta posição em termos de comercialização de Vinho Madeira, absorvendo 253.917,90 litros, que se traduziram num total comercializado de 1.190.875,99€”, evidencia a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, em comunicado, lembrando que “Madeira Wine Company, Vinhos Barbeito, Madeira Vintners, Justino’s Madeira Wines e Henriques & Henriques, são as empresas que marcarão presença nesta feira internacional de vinhos e bebidas espirituosas, a qual que cobre intensamente todo o mercado global, dada a diversidade de nacionalidades presentes, tanto nos expositores como nos visitantes”.

Os agentes económicos do Vinho Madeira estarão reunidos no pavilhão da Viniportugal, entidade responsável pela organização de eventos internacionais de vinhos portugueses, mais concretamente no stand 2, Hall 9, Ilha A33, espaço este que contará com uma imagem personalizada da Região Demarcada da Madeira, elaborada pelo IVBAM, e que tem por objetivo “atrair e cativar os visitantes, dadas as suas características paisagísticas únicas e impactantes”.

O apoio do IVBAM nesta ação traduz-se ainda na realização de uma masterclass de Vinho Madeira sob o tema ‘Madeira Wine: the versatility of a unique wine’, a qual acontecerá logo no dia de arranque da feira (16 março), pelas 16h00, com orientação de Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Ações Educativas deste Instituto.

“Em 2024, a ProWein Dusseldorf contou com a presença de 5.400 expositores, de 65 países e mais de 47.000 visitantes profissionais de 135 países, incluindo as regiões vitivinícolas mais importantes do Mundo, assim como uma representação muito expressiva de jornalistas, líderes de opinião, importadores e compradores de vários países, indicadores que bem representam a sua importância a nível promocional e comercial”, revela a tutela.

Para o sector do Vinho Madeira, a participação em feiras especializadas, como a ProWein Dusseldorf, “é fundamental para aumentar a visibilidade das suas marcas e da própria marca Vinho Madeira, estabelecer contatos comerciais, educar o público e promover o crescimento e a inovação da indústria vínica, encontrando nesta participação, uma plataforma única para se destacar no mercado internacional, fortalecendo, particularmente, a sua posição no mercado alemão, um dos seus principais compradores”.

A ProWein Dusseldorf decorrerá no Dusseldorf Exhibition Centre, numa atmosfera entusiasmante, que “se prevê de grande proficiência para o sector do Vinho Madeira”, remata a Secretaria.