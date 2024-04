Vigilantes da Natureza recebem formação na área das plantas exóticas invasoras

No âmbito do projeto “Deteção Precoce e Eliminação Rápida de Plantas Exóticas Invasoras”, no qual Instituto de Florestas e Conservação da natureza (IFCN) está a implementar um programa de deteção precoce e eliminação de plantas invasoras nas áreas protegidas da Região Autónoma da Madeira, realizou-se, durante o mês de março, uma ação de formação para elementos do Corpo de Vigilantes da Natureza, unidade do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza que dá apoio à deteção e controlo de Plantas Exóticas Invasoras.

Com esta ação pretendeu-se dotar estes elementos com informação e metodologias, mais recentes, inerentes ao controlo de plantas exóticas invasoras.