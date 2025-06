Victor Freitas lembra que em 2010 o IVA era mais baixo na Madeira

Victor Freitas, deputado do PS, interpelou o secretário regional da Economia perguntando por motivo o Governo Regional diz que está a baixar os impostos, “se em 2010 a taxa intermédia de IVA era de 8% e hoje e é de 12% e por que razão a taxa normal era de 14%, em 2010, e hoje é de 22%?.

Na resposta, o secretário regional da Economia respondeu que só através da mudança da lei de finanças regionais é que será possível baixar este imposto, sob pena de “criar um rombo nas contas” e, consequentemente, causar aumento de outros impostos.

No debate na especialidade do orçamento regional, José Manuel Rodrigues comparou o caso com os Açores, referindo que o arquipélago vizinho tem um “rombo de 200 milhões de euros”, por ter feito uma redução repentina do imposto.