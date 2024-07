O vereador eleito pelo movimento Uma Nova Esperança (UNE), na Câmara Municipal do Porto Santo, quis esclarecer que a sua contestação à estrutura que está a ser montada no areal da ilha não tem nada a ver com a necessidade de a praia ser dotada de apoios balneares.

Na sequência da notícia que o JM publica hoje na sua edição impressa, dando conta que “Estrutura em construção no areal gera polémica”, Luís Bettencourt sublinha que “não está nem nunca esteve em causa os apoios balneares. Com a extensa praia que temos tem toda a lógica que em determinados pontos tenhamos apoios de praia”, vincou em nota enviada ao nosso jornal.

“Aliás, existe uma promessa eleitoral do Sr. Presidente nesse sentido para a zona do Ribeiro Salgado que tal como outras promessas, não passaram disso, promessas”, acrescentou.

Assim, e como é claro no texto que o JM publicou, “o que está aqui em causa é sim a implementação da referida estrutura que está dentro da praia”, reforça Luís Bettencourt.

Como escreve hoje: “Tenho o direito de questionar e vou questionar a sua implementação. O facto de se querer passar a informação de que é uma infraestrutura amovível para justificar a sua área de implementação é apenas uma forma de contornar a situação e violar uma área protegida e que define a nossa praia. Tenho sérias dúvidas quanto à sua implementação. Não estou a dizer que não está autorizada ou licenciada... Será que um outro promotor podia fazer isto? A localização tem sempre de ser aprovada pelo município e só depois seguem os seus trâmites legais. Diz o Sr. Presidente que os processos de concessão na praia do Porto Santo são da responsabilidade do governo e depois justifica-se com o injustificável e age como se estivesse tudo bem. Está?”