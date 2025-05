Na segunda intervenção política desta manhã no plenário madeirense, no período antes da ordem do dia, Vera Duarte, do PSD, lembrou a aposta dos social-democratas na habitação.

“A habitação é hoje um dos nossos maiores desafios. A Região tem encarado esta necessidade como uma necessidade básica dos seus cidadãos, sobretudo para a classe média e para os mais jovens, reafirmando o seu compromisso com políticas publicas que garantam uma verdadeira coesão social”, denotou.

“Dar resposta aos problemas e às lacunas habitacionais sempre foi desígnios do PSD na Madeira”, reforçou, afirmando que é na Região onde mais se investe na habitação.

A deputada do PSD realçou ainda a “boa utilização” que tem sido feita no que diz respeito aos fundos comunitários para a construção de habitação em solo regional, elencando ainda os vários números de agregados que já foram beneficiados em diversos problemas nesta área.

No palanque, mencionou ainda que a Estratégia Regional de Habitação será alvo de revisão em breve com vista a atualizar o documento e alinhar os propósitos com o plano Europeu de habitação acessível. “Enquanto uns continuam a querer falar e a não executar, o Governo planeia e faz. Não está tudo feito. É certo, mas o desafio é continuar a dar a mão aos madeirenses e continuar a investir no Parque Habitacional, no apoio às famílias e novas soluções”, rematou.

Nos pedidos de esclarecimentos, Carlos Fernandes, do PSD, parabenizou a intervenção de Vera Duarte, relevando o facto de a habitação ser uma das prioridades do Governo. “É na Madeira onde mais se investe em habitação pública”, apontou, afirmando que o executivo construiu em todos os concelhos, não deixando ninguém de fora.

Bruno Melim, deputado do PSD, lembrou que a habitação é uma responsabilidade de vários níveis de governação, desde autarquias à República, enaltecendo o que tem sido feito em termos de política habitacional ao longo de 50 anos.

Ainda na mesma matéria, Victor Freitas, do PS, após as críticas de Vera Duarte sobre a política de habitação da Câmara do Funchal, quando o PS ainda liderava, o socialista atira: “a câmara construía habitação quando o governo do PSD não contruía”, atirou, lembrando as declarações de Montenegro que tinha prometido duplicar o número de habitações. “A questão que eu coloco é: quantas habitações dessas serão construídas na Madeira?”. O deputado recordou ainda uma notícia que saiu ontem, que dava conta de que a Madeira lidera aumentos na avaliação bancária de habitação em abril. “Como é que um casal jovem consegue adquirir uma habitação nesta terra?”, questionou ainda.

Já Rui Marques, do PSD, criticou a oposição que reivindica mais habitação, lembrando que essa mesma oposição é poder em alguns municípios. “E a população desses municípios também espera uma intervenção na habitação. Não é só do governo”, observou, dando exemplos da aposta nesta matéria que tem sido feita nos concelhos onde o PSD é poder. Na resposta a Victor Freitas (PS), Vera Duarte questionou quantas casas o Governo da República do PS construiu, com recurso ao PRR ou outros fundos, “depois de ter prometido 26 mil casas para estarem prontas nos 50 anos do 25 de Abril”. “ Nós não recebemos lições de moral de um partido que tem horror à habitação social”, atirou ainda, afirmando que as Câmaras lideradas pelos socialistas “não construíram nada”, porque “não têm política de habitação”.