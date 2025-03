Vento ultrapassou os 100km/h esta madrugada no Chão do Areeiro

As fortes rajadas de vento, que se fizeram sentir esta madrugada, atingiram os 105km/hora no Chão do Areeiro, pelas 05h40.

Já no Pico Alto, o vento soprou a 93 km/hora pela 01h20, e chegou aos 91 km/hora na Ponta de São Jorge, pelas 00h20.

Já nos Prazeres, pelas 03h20, foram sentidas rajadas de 83 km/hora, e na Ponta do Pargo chegaram aos 81km/hora, às 08h50, desta manhã de sábado.

Recorde-se que, tal como noticiou aqui o JM, a ventania causou estragos no Funchal, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido acionados quatro vezes desde as 21h00 de ontem até às 07h20 de hoje.

Além do mais, a Capitania do Porto do Funchal prolongou, até às 06h00 de amanhã, o aviso de vento muito forte.