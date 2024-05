Numa conversa descontraída e à Xavelha, fazemos um resumo da passagem da Estrada Regional no concelho de Câmara de Lobos, e em todas as suas freguesias!

Já pode ver mais um episódio do programa ‘Estrada Regional’, iniciativa do JM, que esteve à conversa com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Neste episódio, deambulamos pela “Vilha” de Câmara de Lobos, e bebemos uma poncha com o Presidente na @vaquinhadocalhau, havendo ainda tempo para um passeio de barco, terminando em beleza com as famosas lapas, um bolo do caco e um vinho nobre na @vila.peixe

Agradecemos a todos os envolvidos, e em especial ao Leonel Silva por ter bailado esta linda brincadeira, homenageando o concelho que preside.