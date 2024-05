A redução do IVA e do IRS será a primeira medida que Paulo Cafôfo irá implementar, se o PS for Governo na Região na sequência das eleições regionais do próximo dia 26.

A garantia foi deixada esta tarde, numa ação de campanha no centro do Funchal, na qual esteve em contacto com a população e ouviu as suas preocupações, maioritariamente relacionadas com as dificuldades em enfrentar o elevado custo de vida, devido aos baixos rendimentos.

O candidato do PS a presidente do Governo Regional não aceita que, tendo a Madeira a possibilidade de baixar os impostos em 30% relativamente ao continente, precisamente para fazer face aos custos da insularidade, o PSD, que tem governado os destinos da Região, insista em não fazer uso deste instrumento autonómico, interessado apenas em arrecadar receita fiscal.

“Não podemos ter o Governo com os cofres cheios e os madeirenses de bolsos vazios”, observou Paulo Cafôfo, lembrando que, o ano passado, a Região atingiu um recorde de receita fiscal, num valor superior a 1.2 mil milhões de euros.

O líder socialista afiança que, com o PS, o diferencial fiscal será aplicado em todas as taxas do IVA e em todos os escalões do IRS, para baixar os preços dos bens e serviços e para devolver rendimentos às famílias. Uma medida que se torna fundamental, tendo em conta o facto de os madeirenses terem os salários médios mais baixos e o menor poder de compra do País.

A tudo isto, o candidato do PS acrescenta o facto de a Madeira ser a região com a maior taxa de pobreza do País, quase 10% acima da média nacional, realidade resultante de 48 anos de governação do PSD e que Miguel Albuquerque, de forma “ultrajante e insultuosa”, desvaloriza.

“Como é possível que tenhamos um Governo que apregoa um PIB regional recorde e isso não se reflita em melhores condições de vida para os cidadãos?”, questiona Paulo Cafôfo, vincando que é chegado momento de virar a página na Região, algo que só será possível com o voto no PS, o único partido com soluções para os problemas dos madeirenses.