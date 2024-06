Veja o episódio do ‘Não Sabes da Missa a Metade’ com Ricardo Nascimento

Já pode ver mais um episódio do programa ‘Estrada Regional’, iniciativa do JM, que esteve à conversa com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

Num passeio pelas freguesias da Ribeira Brava, foram exploradas as novas paisagens, novas vistas, e acima de tudo foi feito um aprofundar da história e das vivências do concelho, numa conversa descontraída e com muito humor, com o presidente da autarquia.