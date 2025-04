Veja o ‘Antes e Depois’ da estrada da Boca da Encumeada (com fotos)

Fechada desde dia 16 de fevereiro de 2024, a estrada que liga da Boca da Encumeada ao Paul da Serra, conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes, num percurso que serpenteia a montanha e atravessa túneis escavados na rocha, está agora praticamente nas ‘mãos’ da natureza. Grandes pedras, derrocadas recentes e zonas alagadas no alcatrão são alguns dos obstáculos visíveis nas imagens de drone captadas pela equipa do JM. O impacto do encerramento da via, que tem ocorrido com frequência nos últimos anos, tem afetado diretamente os negócios locais, que lamentam a queda na afluência de visitantes e o abandono progressivo da zona, clamando por soluções estruturais que garantam a segurança e viabilidade da via.

Estivemos no local e fomos até onde nos foi possível. Logo à entrada, uma placa alerta para o risco de queda de pedras. Apesar do aviso, o caminho estava acessível e a barreira lateral — sinalizando tratar-se de uma via sem saída — não impediu o avanço.

