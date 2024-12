Milhares de pessoas passeiam por estar altura pelas ruas do Funchal, atraídas pela inauguração das iluminações natalícias.

Este ano, o espetáculo de cores engloba também alguma inovação.

As luzes estão ao longo das principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins.