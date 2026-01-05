Vários percursos pedestres recomendados estão ainda encerrados

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informou que, de acordo com o levantamento efetuado até ao momento, se encontram encerrados vários percursos pedestres na Região Autónoma da Madeira e no Porto Santo, sem prejuízo de futuras atualizações.

Entre os percursos atualmente encerrados estão:

PR 1.3 - Vereda da Encumeada; PR 5 - Vereda das Funduras; PR 7 - Levada do Moinho; PR 9 - Levada do Caldeirão Verde; PR 10 – Levada do Furado; PR 16 - Levada da Fajã do Rodrigues; PR 20 - Vereda do Jardim do Mar; PR 27 - Glaciar de Planalto; PR 28 - Levada da Rocha Vermelha e PR 3 - Levada do Pico do Castelo (Porto Santo)

O IFCN informa ainda que alguns percursos se encontram parcialmente transitáveis, nomeadamente:

PR 1 - Vereda do Areeiro, transitável entre o Pico do Areeiro e o Miradouro da Pedra Rija, até ao quilómetro 1,2; PR 2 - Vereda do Urzal, transitável desde o Lombo do Urzal até ao quilómetro 6,2; PR 4 - Levada do Barreiro; PR 12 - Caminho Real da Encumeada, transitável desde a Boca da Corrida até ao quilómetro 3,5 e PR 17 - Caminho do Pináculo e Folhadal, transitável entre a Encumeada e a Bica da Cana

O Instituto alerta que os percursos pedestres estão inseridos em áreas sujeitas a forte pressão climática e erosão natural, apelando à máxima precaução por parte dos utilizadores e ao rigoroso cumprimento das normas de segurança.

O IFCN solicita ainda que qualquer situação anómala detetada nos percursos, como quedas de pedras, ramos ou árvores a obstruir os caminhos, ou outras ocorrências relevantes, seja comunicada ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.