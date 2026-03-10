Desporto automóvel promovido no Externato Dona Maria Amélia

O Externato Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, organizou, no passado dia 27 de fevereiro, uma ação dedicada à promoção do desporto automóvel regional, junto da comunidade escolar, envolvendo alunos, docentes e convidados.
A ação contou com a presença de vários pilotos do Campeonato Regional de Ralis, nomeadamente João Silva, da DSC Motorsport e atual vice-campeão regional de ralis, que esteve igualmente acompanhado por Sofia Correia, também piloto. Também estiverem presentes Nuno Figueira, acompanhado pela co-piloto Sandra Pita, da YellowMotorLobos, bem como Ângelo Escórcio, da Perfection Team.
A iniciativa contou ainda, com a presença das viaturas de competição das equipas, que estiveram expostas no recinto escolar, permitindo aos alunos um contacto direto com os carros utilizados nas provas oficiais.
Ao longo da sessão, os convidados partilharam com os alunos as suas experiências em competição, explicando o funcionamento das provas, a importância da articulação entre piloto e co-piloto e os elevados padrões de segurança e preparação exigidos pela modalidade. Foram abordadas as regras de segurança na assistência aos ralis, sensibilizando os mais jovens para a necessidade de assistir às provas apenas em zonas autorizadas, respeitar as indicações da organização e das forças de segurança e manter comportamentos responsáveis ao longo dos percursos.
A iniciativa permitiu dar a conhecer não só o lado competitivo dos ralis, mas também os valores de responsabilidade, disciplina e trabalho em equipa associados ao desporto automóvel. Os estudantes tiveram oportunidade de colocar questões, observar de perto os carros de rali presentes e contactar de forma próxima com o universo das competições regionais, num momento marcado pelo entusiasmo e pela forte participação da comunidade escolar.
“O Externato Princesa Dona Maria Amélia manifesta publicamente o seu agradecimento aos pilotos e respetivas equipas pelo esforço e disponibilidade demonstrados, nomeadamente por terem transportado e apresentado as suas viaturas de competição numa fase particularmente exigente da época desportiva. Este gesto de dedicação contribuiu de forma decisiva para o sucesso da iniciativa e para o entusiasmo vivido pelos alunos”, dá conta a escola.
A organização faz um balanço muito positivo da atividade, salientando o “impacto formativo e motivador que a presença dos pilotos e das respetivas viaturas de competição teve junto da comunidade escolar, reforçando a importância da aproximação entre a escola e as diferentes realidades do desporto regional”.
