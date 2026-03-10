MADEIRA Meteorologia
Marítimo apresenta Comissões das celebrações dos 100 anos do título nacional de 1926

    Iniciativas comemorativas culminam a 6 de junho. JM
João Correia

10 Março 2026
Tendo em vista a celebração do centenário da conquista do Campeonato de Portugal 1925/26 pelo Marítimo, a direção verde-rubra apresentou e empossou hoje as Comissões de Honra e Executiva, órgãos que têm o propósito de organizar as comemorações do maior feito desportivo do emblema verde-rubro.

A Comissão de Honra é constituída por José Manuel Lomelino de Freitas, João Carlos Abreu, José Sousa Araújo, Luís Miguel de Sousa, Maria Georgina Gonçalves e José Tranquada Gomes.

Por seu turno na Comissão Executiva é composta por Helder Santos, Emanuel Rosa, Gonçalo Nunes Mendes, Gonçalo Nuno Romão, Duarte Azevedo, João Faria, Ana Mendes Ramos, Aldino Roberto Gomes e Bruno Melim.

O clube irá celebrar o feito histórico com diversas iniciativas que culminam a 6 de junho, precisamente 100 anos após a final do Campeonato de Portugal 2025/26 ganha frente ao Belenenses.

