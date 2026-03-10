Marítimo apresenta Comissões das celebrações dos 100 anos do título nacional de 1926

Tendo em vista a celebração do centenário da conquista do Campeonato de Portugal 1925/26 pelo Marítimo, a direção verde-rubra apresentou e empossou hoje as Comissões de Honra e Executiva, órgãos que têm o propósito de organizar as comemorações do maior feito desportivo do emblema verde-rubro.
A Comissão de Honra é constituída por José Manuel Lomelino de Freitas, João Carlos Abreu, José Sousa Araújo, Luís Miguel de Sousa, Maria Georgina Gonçalves e José Tranquada Gomes.
Por seu turno na Comissão Executiva é composta por Helder Santos, Emanuel Rosa, Gonçalo Nunes Mendes, Gonçalo Nuno Romão, Duarte Azevedo, João Faria, Ana Mendes Ramos, Aldino Roberto Gomes e Bruno Melim.
O clube irá celebrar o feito histórico com diversas iniciativas que culminam a 6 de junho, precisamente 100 anos após a final do Campeonato de Portugal 2025/26 ganha frente ao Belenenses.
É minha convicção que o Direito à Autonomia Política é um Direito Natural do Povo Madeirense.
O Direito Natural é também composto por normas. Por normas...
PALAVRAS APENAS
“os pés cansados continuam a sonhar com viagens”
(José Tolentino Mendonça)
Andamos obcecados pelo destino. Desde cedo. Desde o momento em que, sem sabermos...
A Autonomia da Madeira não termina no mar.
Esta afirmação política poderia, por si só, definir a Autonomia Regional. Porque, apesar de a nossa geografia...
António José Seguro, será investido hoje no honroso cargo de Presidente da República Portuguesa e como português que tem tatuado Portugal no coração, sinto...
Após 10 anos de um modelo de subsídio social de mobilidade (SSM), negociado pelos governos de Passos Coelho e Miguel Albuquerque e que tiveram como virtude...
A Maria acordou hoje com o som das notificações no telemóvel. Era dia 8 de março de 2026. “És uma guerreira”, dizia uma mensagem. “Feliz Dia da Mulher”,...
Tempos houve em que não havia trabalho em Portugal. Não havia. A malta procurava, procurava, procurava e não encontrava. Já hoje, não trabalha quem não...
silviamariamata@gmail.com
Às vezes digo que naquele tempo é que era bom. Que saborosas seriam as conversas à volta do lar, o lume aceso, o frio na rua, calor lá dentro a escorrer...
Fala-se muito, estuda-se muito, promete-se ainda mais.
É quase sempre assim, mas, no essencial, pouco muda. E ninguém consegue explicar – pelo menos de...
A obesidade é uma doença multifactorial que coloca desafios diários a doentes, a profissionais de saúde e aos decisores políticos. Os números são assustadores,...
O madeirense Afonso Dantas foi um dos grandes protagonistas da noite na Gala Michelin, que decorreu no Savoy Palace, em Portugal. O jovem chef do restaurante...
A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirmou hoje que o investimento em energia nuclear “não faz sentido” em Portugal, sublinhando...
Tendo em vista a celebração do centenário da conquista do Campeonato de Portugal 1925/26 pelo Marítimo, a direção verde-rubra apresentou e empossou hoje...
Benoit Sinthon manteve as duas estrelas Michelin conquistadas para o Il Gallo d’Oro.
Esta é uma distinção para cozinhas marcadas pelo refinamento, originalidade...
A associação cultural Cenas&limitadas apresenta ‘A Enferma e o Ladrão’, uma criação original que mergulha no universo confinado de uma relação marcada...
O chef Afonso Dantas, madeirense, recebeu esta noite uma estrela Michelin.
É o chef do restaurante Cozinha do Paço, em Évora, já contemplado esta noite...
O Externato Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, organizou, no passado dia 27 de fevereiro, uma ação dedicada à promoção do desporto automóvel regional,...
O restaurante Il Gallo d’Oro manteve a Estrela Verde, juntamente, com os outros cinco.
Entrou neste lote um novo restaurante, de Évora, o Cozinha do Paço,...
Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo, está na primeira fila da Gala Guia Michelin Portugal que vai começar dentro de momentos no Savoy Palace....
O Município de São Vicente irá dar início à iniciativa “Presidência na Comunidade - Escutar para agir”, na próxima sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00,...