A Região Autónoma da Madeira vai contar com um segundo meio aéreo de combate a incêndios, uma medida que, segundo Vânia Jesus, candidata da coligação Aliança Democrática (AD) – PSD/CDS –, representa um reforço decisivo na capacidade de resposta da Proteção Civil regional.

A informação foi avançada à margem de uma reunião entre a candidatura da AD e o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil. Vânia Jesus destacou que este reforço “é fundamental para a segurança das nossas populações, das suas habitações e do nosso património natural”, sublinhando que foi possível apenas com a mudança de liderança política. “Contrariamente àquilo a que se assistiu durante anos e anos, em que o Governo socialista prometeu e não cumpriu, com a AD conseguiu-se este reforço”, afirmou.

A candidata madeirense frisou que a segurança dos cidadãos e a proteção do território são “um compromisso absolutamente vital e inadiável” para a coligação, sendo por isso o reforço dos meios da Proteção Civil um ponto central do Programa Eleitoral da AD.

“O PS, mesmo com maioria absoluta e com deputados eleitos pela Madeira, teve todas as condições para agir e nada fez”, afirmou.