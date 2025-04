“No que respeita ao apoio e proteção social, a AD fez mais, em meses, do que o PS em quase uma década de governação, com benefícios diretos aos idosos, pensionistas e famílias mais vulneráveis, num trabalho que queremos continuar a reforçar na próxima Legislatura”, afirmou, esta manhã, a candidata pela AD – Coligação PSD/CDS Vânia Jesus, à margem de uma iniciativa realizada no Santo da Serra.

Na ocasião, reiterou alguns dos compromissos da sua candidatura para esta área, designadamente a valorização contínua das pensões, o aumento progressivo do Complemento Solidário para o Idoso até os 870 euros, até 2029 e a atribuição de um suplemento extraordinário aos pensionistas entre 100 a 200 euros, a efetuar num pagamento único, assim que a execução orçamental o permita, tal como sucedeu em 2024.

Vânia Jesus que, nesta ocasião, garantiu que a AD “continuará a colocar as pessoas no centro de todas as suas prioridades” e que o trabalho desenvolvido e todas a medidas de apoio social focadas em valorizar e dignificar quem mais precisa, em especial os idosos com baixos rendimentos e os pensionistas, nestes últimos onze meses de governação – com impacto direto na população mais idosa da Madeira e do Porto Santo – não só espelha esta atuação positiva levada a cabo a favor de quem mais precisa, como se distancia, largamente, daquela que foi assumida pelo PS em nove anos.

Aliás, lembrou, em apenas sete meses, a Aliança Democrática concretizou dois aumentos ao Complemento Solidário para o Idoso – em junho de 2024 aumentou de 550 para 600 euros e, em janeiro deste ano, voltou a fazer um aumento no valor de referência para 630 euros mensais – num aumento histórico de 80 euros em sete meses, enquanto que, com a governação do PS, tivemos, em nove anos, entre 2015 e 2024, um aumento de 131 euros.

Paralelamente, acrescentou a candidata, “foi também a AD que tornou os critérios de acesso a este complemento mais justos e simplificados”, garantindo que mais idosos carenciados viessem a ser abrangidos, contrariamente ao que sucedeu durante a gestão socialista, em que o facto dos rendimentos dos filhos entrarem no cálculo desta prestação fazia com que grande parte daqueles que mais precisavam ficassem de fora deste apoio.

Por fim, sublinhou Vânia Jesus, foi também a AD que isentou a 100% o pagamento dos medicamentos essenciais para os Idosos, “uma promessa que o PS nunca concretizou”, medida essa que representou uma poupança e um alívio real nas suas despesas mensais.

“A AD quer continuar a fazer mais e melhor e vai fazê-lo. Não tenhamos dúvidas de que somos o melhor projeto e aquele que garante a estabilidade política, económica e social de que a Madeira e o País precisam”, rematou a candidata, apelando ao voto útil no próximo dia 18 de maio.