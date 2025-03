Os valores da precipitação acumulada, em seis horas, atingiram níveis de aviso vermelho em três zonas da Região. A informação foi avançada por Vítor Prior, diretor do Instituto de meteorologia e geofísica do IPMA, à rádio 88.8 JM FM.

“Foram registados 64 mm no Pico do Areeiro, ligeiramente acima do aviso vermelho (60 milímetros), e 60,2 mm no Pico Alto. No Chão do Areeiro foi onde se registou maior quantidade de precipitação em seis horas – 98 mm”, apontou.

Já São Vicente e Porto Moniz atingiram, em termos de precipitação em seis horas, o aviso laranja – 50 mm - , enquanto que a zona do Aeroporto registou 44 mm.

No total, até agora registou-se 180 mm no Chão do Areeiro; 120 mm no Pico do Areeiro; 70 mm no Aeroporto; 70 em São Vicente; e 60 no Porto Moniz.

“São valores dentro daquilo que estava previsto e que se enquadram dentro dos avisos que foram emitidos”, salienta, adiantando que a precipitação vai continuar durante a tarde de hoje, com o aviso amarelo a vigorar até às 18h00.

Quanto ao vento, soprará moderado a forte até ao final da tarde, podendo atingir rajadas entre 80 a 90 km/h nas regiões costeiras e 120 km/h nas regiões montanhosas.