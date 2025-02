A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) participou, no dia 18 de fevereiro, numa sessão de Laser Run, realizada na disciplina de Seniores em Movimento, com o apoio da Direção de Serviços do Desporto Escolar.

A atividade foi adaptada para garantir segurança e acessibilidade aos idosos. Os benefícios incluem melhorias na saúde cardiovascular, redução do stress, aumento da progressão, e elevação da autoestima. A sessão proporcionou um ambiente divertido e acolhedor, com foco na diversão e interação social.