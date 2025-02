Na passada sexta-feira, dia 31 de janeiro, a Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) usufruiu de uma sessão de Walking Football, realizada na aula da disciplina Seniores em Movimento, lecionada pelo professor Bruno Sousa. A ação foi dinamizada pelo departamento de Educação Física da Universidade da Madeira (UMa), através dos Mestres Francisco Teixeira e Tiago Romão. Estes responsáveis apresentaram este desporto, referindo que o Walking Football é uma versão mais lenta do futebol tradicional, com objetivo de ser praticado por pessoas mais idosas ou com mobilidade reduzida. As regras são adaptadas a esta realidade, por forma a minimizar o risco de lesões e tornar o jogo muito mais acessível a todos os interessados.

Relativamente aos benefícios para a saúde dos praticantes, foram salientados vários, de entre os quais se destacam a melhoria da saúde cardiovascular e a ajuda a controlar o peso, a redução dos níveis de stress e das funções cognitivas.

Após uma breve explicação sobre a modalidade, os alunos seniores puderam beneficiar de uma atividade prática de Walking Football, a que se juntaram dois alunos da turma 6 do 12.º ano de escolaridade, Gonçalo Ramalho e Francisco Sousa, que colaboraram na atividade, no âmbito da sua Prova de Aptidão Profissional (PAP) que estão a preparar.

Em suma, esta sessão de Walking Football proporcionada aos alunos da Universidade Sénior Gonçalves Zarco foi uma oportunidade fantástica para os seniores se envolverem numa atividade física divertida e agradável. Os participantes puderam desfrutar de um ambiente agradável e extremamente acolhedor, onde a ênfase esteve na diversão, em detrimento da competição.