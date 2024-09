A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria anunciou a abertura das inscrições para a sua Universidade Sénior, um projeto que entra no seu terceiro ano de funcionamento e que tem vindo a ganhar destaque pela sua relevância no apoio à população com mais de 50 anos.

Os alunos que participaram no ano anterior terão as suas inscrições renovadas automaticamente, precisando apenas de efetuar o pagamento do seguro anual e da primeira mensalidade para garantir a continuidade.

As novas matrículas fazem-se através dos serviços administrativos da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, no respectivo horário de funcionamento, das 9 às 17 horas, todos os dias úteis.

A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria é uma das diversas iniciativas da Junta de Freguesia e visa promover actividades de convívio, culturais e educacionais para o público sénior.

Apesar da designação, as atividades nada têm a ver com o ensino formal, tendo como objetivo proporcionar aos participantes uma experiência de aprendizagem leve e enriquecedora, focada no desenvolvimento pessoal, no convívio e na descoberta de novos interesses.

O projeto continua a contar com o apoio de instituições como a Escola da APEL, a Escola Bartolomeu Perestrelo e o Centro de Inclusão Social, com três manhãs por semana ocupadas e atividades diárias todas as tardes, de segunda a sexta, numa rotina ativa e enriquecedora.

Entre as novidades para este ano, destaca-se a introdução do Walking Football, uma modalidade adaptada do futebol, especialmente desenhada para promover a prática desportiva entre os seniores.

Esta atividade, que será realizada nas manhãs de quarta-feira, nas áreas desportivas da Escola Bartolomeu Perestrelo, vem reforçar o compromisso da Junta com a promoção da saúde física e bem-estar da população sénior.

Além desta e das outras atividades regulares, estão previstas ainda visitas mensais a museus e outros locais de interesse patrimonial, promovendo o contato dos alunos com a cultura e a história local.

A Universidade Sénior continua a afirmar-se como um espaço de inclusão, convívio e enriquecimento para todos os participantes, sendo que a Junta está empenhada em dinamizar novas atividades para diversificar a oferta e garantir a contínua inovação do projeto.

O regresso das atividades está previsto para o dia 1 de outubro, precisamente Dia Internacional do Idoso, que a Junta irá assinalar com uma sessão de boas-vindas, na qual está confirmada a presença do presidente Pedro Araújo.

A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria faz parte integrante da RUTIS - Rede das Universidades de Terceira Idade e Seniores de Portugal, sendo presença habitual nalguns dos seus eventos nacionais.