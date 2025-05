UMa: Sílvio Fernandes toma posse na quarta-feira

Sílvio Moreira Fernandes toma posse para um segundo mandato enquanto reitor da Universidade da Madeira (UMa) na próxima quarta-feira, em cerimónia que irá decorrer, pelas 17h00, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Integrada no âmbito das comemorações do Dia da Universidade, a sessão de tomada de posse terá início com com a intervenção do presidente do Conselho Geral da UMa, André Barreto, que, de seguida, conferirá posse ao reitor da Universidade.

Este, por sua vez, dará posse aos membros da equipa reitoral (vice-reitores e pró-reitores) que o vão coadjuvar nos próximos quatro anos.

Após a formalização da investidura, a cerimónia prosseguirá com a intervenção do presidente da Direção da Associação Académica, Ricardo Bonifácio, e da entrega da medalha da Universidade aos docentes, investigadores e pessoal técnico, administrativo que cumprem 25 anos ao serviço da Instituição.

A sessão solene encerrará com a intervenção do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes. A cerimónia contará ainda com a presença dos membros do Conselho de Reitores das Universidades Públicas Portuguesas (CRUP), que, na manhã do mesmo dia e no mesmo edifício, participarão na reunião mensal desta entidade de coordenação do ensino universitário em Portugal.